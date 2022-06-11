Германия заблокировала планы правительства Испании передать Украине 40 старых танков немецкого производства Leopard 2A4. В Европе есть неформальная договоренность не передавать Украине танки.

Об этом сообщает Spiegel со ссылкой на источники.

Если бы Берлин согласился, это был бы первый случай, когда член НАТО поставил боевые танки Украине, отмечает издание.

Но, по данным источников издания, испанцы резко отступили: федеральное правительство Германии в телефонных звонках предупредило испанцев, что этот шаг будет отступлением от принятого всеми западными союзниками (хотя и неформального) решения не снабжать Киев танками.

Ранее СМИ писали, что Берлин не передает Киеву танки из-за опасений атак Украины на территории РФ и недоверия к Зеленскому.

Также Швейцария отказалась поставить в Польшу списанные танки Leopard вместо переданной Украине техники.

Война в Украине продолжается уже 108-й день. "Страна" следит за происходящим 11 июня в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 107-го дня войны. Генштаб сообщил, что противник пытается установить полный контроль над Северодонецком и заблокировать украинские подразделения. Вероятно, речь идет о промзоне предприятия "Азот". Был поток новостей по оружию для Украины - в разных аспектах этого вопроса. В западных СМИ продолжаются публикации о том, что поддержка Украины на Западе обрастает трещинами.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала о главных сценариях, по которым могут развиваться события в Украине.