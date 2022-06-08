Роберт Хабек выступает за поставку Украине немецкого оружия. Фото: Stephan Röhl

Испания, обещавшая Украине немецкие танки Leopard 2, не спешит решать этот вопрос. Об этом пишет Bild.

Для решения по танкам испанцам нужно получить разрешение от Берлина, так как техника – немецкого производства. Но, как заявил канцлер Германии Олаф Шольц во время визита в Литву, официального запроса от Испании на экспорт танков Leopard 2 в Украину пока не поступало.

Федеральный министр экономики Роберт Хабек также заявил, что правительство Испании еще не приняло решение из-за так называемой оговорки о конечном использовании танков.

Хабек пояснил, что Испания, как это обычно бывает в сделках с оружием такого типа, вынуждена запрашивать у Германии разрешение на поставку танков немецкого производства в третьи страны, например, в Украину.

Федеральный совет безопасности должен одобрить такую ​​поставку в Германии. До сих пор такое разрешение было выдано, например, для гаубиц из старых запасов ГДР, которые федеральное правительство Эстонии одобрило для передачи Украине.

Федеральный министр экономики Хабек в настоящее время не видит причин мешать немцам разрешить экспорт испанских танков: "Я не могу ожидать экспертизу сейчас. Но официальный маршрут ясен. И я считаю, что Украину нужно поддерживать в это непростое время", - сказал Хабек.

Также стало известно, что Испания поддерживает стремление Украины стать членом Евросоюза, но при одном условии - если только Еврокомиссия в своем докладе не порекомендует обратное.

Напомним, глава офиса президента Андрей Ермак сообщил послам стран G7 о количественном превосходстве российской армии в вооружении и военной технике.

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