Испания, обещавшая Украине немецкие танки Leopard 2, не спешит решать этот вопрос. Об этом пишет Bild.

Для решения по танкам испанцам нужно получить разрешение от Берлина, так как техника – немецкого производства. Но, как заявил канцлер Германии Олаф Шольц во время визита в Литву, официального запроса от Испании на экспорт танков Leopard 2 в Украину пока не поступало.

Федеральный министр экономики Роберт Хабек также заявил, что правительство Испании еще не приняло решение из-за так называемой оговорки о конечном использовании танков.

Хабек пояснил, что Испания, как это обычно бывает в сделках с оружием такого типа, вынуждена запрашивать у Германии разрешение на поставку танков немецкого производства в третьи страны, например, в Украину.

Федеральный совет безопасности должен одобрить такую ​​поставку в Германии. До сих пор такое разрешение было выдано, например, для гаубиц из старых запасов ГДР, которые федеральное правительство Эстонии одобрило для передачи Украине.

Федеральный министр экономики Хабек в настоящее время не видит причин мешать немцам разрешить экспорт испанских танков: "Я не могу ожидать экспертизу сейчас. Но официальный маршрут ясен. И я считаю, что Украину нужно поддерживать в это непростое время", - сказал Хабек.

Также стало известно, что Испания поддерживает стремление Украины стать членом Евросоюза, но при одном условии - если только Еврокомиссия в своем докладе не порекомендует обратное.

Напомним, глава офиса президента Андрей Ермак сообщил послам стран G7 о количественном превосходстве российской армии в вооружении и военной технике.

Тем временем война в Украине продолжается уже 104-й день. "Страна" следит за происходящим 7 июня в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 103-го дня войны. Губернатор Луганской области Гайдай сказал, что в Северодонецке украинские войска обороняются в промзоне. В понедельник днем появились новые сообщения о сильном обстреле Донецка. Зеленский заявил, что в мире растет усталость, связанная с войной, и "люди хотят какого-то результата для себя", поэтому Украину склоняют к "невыгодному результату переговоров" с РФ.

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