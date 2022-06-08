Испания не спешит отправлять Украине обещанные немецкие танки Leopard 2
Испания, обещавшая Украине немецкие танки Leopard 2, не спешит решать этот вопрос. Об этом пишет Bild.
Для решения по танкам испанцам нужно получить разрешение от Берлина, так как техника – немецкого производства. Но, как заявил канцлер Германии Олаф Шольц во время визита в Литву, официального запроса от Испании на экспорт танков Leopard 2 в Украину пока не поступало.
Федеральный министр экономики Роберт Хабек также заявил, что правительство Испании еще не приняло решение из-за так называемой оговорки о конечном использовании танков.
Хабек пояснил, что Испания, как это обычно бывает в сделках с оружием такого типа, вынуждена запрашивать у Германии разрешение на поставку танков немецкого производства в третьи страны, например, в Украину.
Федеральный совет безопасности должен одобрить такую поставку в Германии. До сих пор такое разрешение было выдано, например, для гаубиц из старых запасов ГДР, которые федеральное правительство Эстонии одобрило для передачи Украине.
Федеральный министр экономики Хабек в настоящее время не видит причин мешать немцам разрешить экспорт испанских танков: "Я не могу ожидать экспертизу сейчас. Но официальный маршрут ясен. И я считаю, что Украину нужно поддерживать в это непростое время", - сказал Хабек.
Также стало известно, что Испания поддерживает стремление Украины стать членом Евросоюза, но при одном условии - если только Еврокомиссия в своем докладе не порекомендует обратное.
Напомним, глава офиса президента Андрей Ермак сообщил послам стран G7 о количественном превосходстве российской армии в вооружении и военной технике.
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