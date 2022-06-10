Президент Франции Эммануэль Макрон, слова которого недавно раскритиковал Владимир Зеленский, может приехать в Киев в ближайшие недели.

Об этом пишет Europa 1.

По данным телеканала, во время поездки в Украину министра иностранных Франции Катрин Колонны появился план дополнительно поставить Киеву шесть самоходных артиллерийских установок Caesar.

Издание Le Figaro пишет, что президент Франции Макрон может на следующей неделе посетить Украину.

Параллельно с этим, Europe 1 пишет, что во Франции изучают возможность передачи Украине дополнительно шести новых САУ Caesar.

Ранее Франция уже передала Украине партию из шести 155 мм-гаубиц Caesar, они уже используют на фронте. Гаубица может поражать цели на расстоянии до 40 км.

СМИ допускают, что о передаче второй партии Макрон, возможно, объявит во время своего визита в Украину.

До войны у французской армии было всего 76 САУ Caesar. В случае, если Украине передадут еще 6 машин, поставка составит 16% от всех французских "Цезарей".

"Официальное объявление об этой второй поставке может сопровождаться поездкой Эммануэля Макрона в Киев в ближайшие недели. Эта перспектива внимательно изучается окружением президента", - сообщает Europa.

Напомним, Макрон неоднократно отказывался от идеи посетить Киев во время войны, за что его неоднократно критиковали как в Украине, так и во Франции.

Вместе с тем, как сообщалось, за полгода Макрон проговорил с Путиным по телефону не менее 100 часов.

Также мы писали, что Макрон навязывал уступки Зеленскому в пользу России.

Тем временем, война в Украине продолжается уже 107-й день. "Страна" следит за происходящим 10 июня в обновляемом материале.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала о главных сценариях, по которым могут развиваться события в Украине.