Швейцария отказала Польше в передаче находящихся у нее немецких танков Leopard 2A4.

Об этом говорится в сообщении Федерального департамента обороны, защиты населения и спорта Швейцарии.

Недавно Польша запросила танки типа “Leopard 2A4”, вышедшие из употребления в швейцарской армии.

Польша обосновывает эту просьбу тем, что она поставила в Украину в значительных количествах оружие, в том числе тяжелое. Поэтому вооруженные силы Польши сейчас нуждаются в пополнении собственных запасов в бронетехнике.

В Швейцарии сообщили, что передача танков в Польшу не может быть осуществлена в ближайшее время.

В настоящее время Швейцария имеет не менее 96 танков “Leopard 2A4” (Pz 87).

Напомним, Швейцария наложила вето на просьбу Дании отправить Украине бронемашины Piranha III.

Ранее мы писали, что Польша передала Украине более 240 танков и более 100 бронетранспортеров. Общая сумма поставок оружия в Украину исчисляется двумя миллиардами долларов.

Также "Страна" сообщала, что президент Польши Анджей Дуда обвинил федеральное правительство Германии в нарушении обещаний по обмену танками. Берлин заверил Варшаву, что даст ей танки Leopard взамен польских, которые поставляют в Украину, но не сдержал слова.