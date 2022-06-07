Польша поставит Украине более 50 пушек-гаубиц Krab на сумму около 3 млрд злотых (более 700 млн долларов США). Это крупнейший экспортный контракт для польской военной промышленности за последние годы.

Об этом премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий сообщил на заводе Huta Stalowa Wola, передает TVN.24.

Премьер заявил о подписании "одного из крупнейших за последние тридцать лет" контракта на экспорт вооружений.

Премьер заявил, что это испытанное оружие, которое станет важной частью войны. Моравецкий сообщил, что Украина частично получает на это средства от Евросоюза и частично платит из своего бюджета.

Как сообщала Dziennik Gazeta Prawna, оружие, которое предоставит Польша Украине - это 56 пушек-гаубиц Krab на сумму около 3 млрд злотых, то есть 700 млн грн.

Дальность их стрельбы составляет примерно 40 км. Первая эскадрилья в составе 18 единиц с машинами сопровождения уже отправилась на прошлой неделе в Украину.

После этого на встрече представителей польского и украинского правительств в Киеве было объявлено о контракте на продажу еще трех эскадрилий, т.е. вероятно 56 единиц с дополнительными машинами.

Сообщается, что для заключения подобного контракта нужно было согласие немецкой и корейской стороны, так как части машин производятся в этих странах.

Война в Украине продолжается уже 104-й день. "Страна" следит за происходящим 7 июня в обновляемом материале.

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