В Германии не подтверждают информацию, что канцлер Олаф Шольц вместе с президентом Франции Эммануэлем Макроном и премьер-министром Италии Марио Драги посетит Киев в четверг.

"Мы до сих пор этого не подтверждаем", — сказал представитель правительства ФРГ, передает Reuters.

Ранее о визите трех европейских лидеров в Украину сообщала итальянская газета La Stampa.

Шольц еще не приезжал в Украину с начала вторжения РФ.

Ранее, находясь с визитом в Берлине, спикер Рады Руслан Стефанчук пригласил Шольца приехать в Киев и выступить в Раде.

После этого Зеленский и Шольц провели переговоры о войне и зерне по телефону.

Война в Украине продолжается уже 110-й день. "Страна" следит за происходящим 13 июня в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 109-го дня войны. В Северодонецке разрушили еще один мост через Северский Донец. Губернатор Луганщины Гайдай считает, что россияне усилят попытки захватить город в ближайшие дни. Арестович заявил, что если Путин победит и Украина окажется в его сфере влияния, то объединенная украинско-российская армия (и плюс белорусская) сможет захватить всю Европу.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала о последних событиях вокруг Украины.