Глава Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук во время поездки в Берлин пригласил канцлера Германии Олафа Шольца в Киев.

Об этом сообщает издание Deutsche Welle.

Согласно информации, Стефанчук во время своего визита в Берлин предложил Шольцу выступить в украинском парламенте.

"Он меня поблагодарил и теперь остается надеяться, что приглашение он примет", - цитирует спикера парламента газета.

Журналисты спросили у официального представителя Шольца, поедет ли теперь тот в Киев.

"Разговор был очень приятным, Стефанчук выразил удовлетворение тем, что канцлер в своем правительственном заявлении объявил о предстоящих поставках Украине тяжелых вооружений. Что же касается приглашения, то канцлер доброжелательно принял его", - рассказал Вольфганг Бюхнер.

Ранее Шольц заявлял, что не хочет ехать в Киев до тех пор, пока там не побывает президент Франк-Вальтер Штайнмайер, а по поводу отказа принять Штайнмайера в Киеве сказал, что это мешает делу.

Между тем на встрече в Берлине с канцлером Германии Стефанчук призвал его увеличить военную поддержку нашей стране. Спикер сказал, что Киеву прежде всего нужно современное оружие.

Также Стефанчук встретился со Штайнмайером. Встреча состоялась в резиденции Штайнмайера и стала первой после отказа президента Украины Владимира Зеленского принять Штайнмайера в Киеве.