Производитель немецких БМП Marder компания Rheinmetall уже подготовила несколько машин для отправки в Украину. Теперь решение за правительством ФРГ.

Об этом заявил генеральный директор Rheinmetall Армин Паппергер в интервью Bild.

Несколько БМП, которые были сняты с вооружения Бундесвером, уже прошли модернизацию и могут быть немедленно доставлены в Украину.

"Мы находимся в процессе ремонта 100 боевых машин пехоты Marder, первые машины уже готовы. Когда и куда они должны быть доставлены, решает федеральное правительство", — сказал Паппергер.

Ранее Bild писал, что канцлер Олаф Шольц и немецкое правительство более месяца блокируют поставки БМП Marder в Украину.

А издание Spiegel рассказало, что в Евросоюзе есть неформальная договоренность не отправлять в Украину танки.

Война в Украине продолжается уже 109-й день. "Страна" следит за происходящим 12 июня в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 108-го дня войны. В этот день украинские войска продолжили оказывать сопротивление в Северодонецке. Губернатор Луганщины Сергей Гайдай заявил, что противник контролирует большую часть города. А Генштаб сообщал, что ВСУ противостоят штурму не только в промзоне Северодонецка, но и в районе Метелкино - восточной окраины города. Представители украинской власти проинформировали о существенных потерях в рядах ВСУ в ходе войны. На этом фоне бывший госсекретарь США Генри Киссинджер заявил, что РФ "потерпела стратегическое поражение".

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