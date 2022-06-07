Греция, которая решила отправить военную технику Украине только после того, как получит замену от Германии, задержит поставку Киеву советских БМП-1 минимум на два месяца. Это связано с тем, что ФРГ в свою очередь задерживает отправку Афинам страну БМП Marder.

Об этом сообщил BILD источник в Министерстве обороны Греции.

Ранее была достигнута договоренность о том, что более сотни БМП-1, находившихся на вооружении армии ГДР и позже проданных в Грецию, будут переправлены в Украину, а взамен Греция получит от Германии аналогичное количество немецких БМП Marder (тоже не новых). Но она до сих пор не начала реализовываться.

"Когда Украина должна получить танки от этого кругового обмена - когда война закончится?" – задал BILD риторический вопрос высокопоставленный чиновник Минобороны Греции.

А тем временем греческий военный эксперт Христос Капуцис и вовсе заявил, что БМП-1 Украине не нужны.

"Я не уверен, что украинцы будут очень рады старым машинам БМП из Восточной Германии, потому что они - легкая мишень", – считает Капуцис.

Ранее греческие СМИ сообщали о большом количестве вооружений, которые Афины хотят передать Киеву. По их информации, в списке кроме прочего значились 122 бронированных машин пехоты БМП-1 со всем боезапасом для пулеметов.

Тем временем федеральный министр обороны Германии Кристин Ламбрехт отвергла обвинения в том, что федеральное правительство не хочет поставлять тяжелое вооружение Украине и просто тянет время.