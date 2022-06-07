Греция задержит поставки Украине своих старых БМП минимум до конца лета
Греция, которая решила отправить военную технику Украине только после того, как получит замену от Германии, задержит поставку Киеву советских БМП-1 минимум на два месяца. Это связано с тем, что ФРГ в свою очередь задерживает отправку Афинам страну БМП Marder.
Об этом сообщил BILD источник в Министерстве обороны Греции.
Ранее была достигнута договоренность о том, что более сотни БМП-1, находившихся на вооружении армии ГДР и позже проданных в Грецию, будут переправлены в Украину, а взамен Греция получит от Германии аналогичное количество немецких БМП Marder (тоже не новых). Но она до сих пор не начала реализовываться.
"Когда Украина должна получить танки от этого кругового обмена - когда война закончится?" – задал BILD риторический вопрос высокопоставленный чиновник Минобороны Греции.
А тем временем греческий военный эксперт Христос Капуцис и вовсе заявил, что БМП-1 Украине не нужны.
"Я не уверен, что украинцы будут очень рады старым машинам БМП из Восточной Германии, потому что они - легкая мишень", – считает Капуцис.
Ранее греческие СМИ сообщали о большом количестве вооружений, которые Афины хотят передать Киеву. По их информации, в списке кроме прочего значились 122 бронированных машин пехоты БМП-1 со всем боезапасом для пулеметов.
Тем временем федеральный министр обороны Германии Кристин Ламбрехт отвергла обвинения в том, что федеральное правительство не хочет поставлять тяжелое вооружение Украине и просто тянет время.