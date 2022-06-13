Премьер-министр Италии Марио Драги, канцлер Германии Олаф Шольц, президент Франции Эммануэль Макрон планируют совершить совместный визит в Киев, о котором ранее сообщали СМИ, 16 июня.

Об этом сообщила итальянская газета La Stampa.

Напомним, ранее немецкая газета Bild am Sonntag написала, что политики собираются провести встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским до саммита G7, который пройдет с 26 по 28 июня.

Также ранее появлялась информация, что на этой неделе в Киев приедет Макрон, но затем в Париже ее опровергли.

Война в Украине продолжается уже 110-й день. "Страна" следит за происходящим 13 июня в обновляемом материале.

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