Президент Франции Эммануэль Макрон, который заявил Зеленскому о готовности Франции к новым поставкам тяжелого вооружения Украине, не определил дату визита в Киев.

В Елисейском дворце опровергли сообщения СМИ о визите Макрона в Киев на следующей неделе: "Дата не определена".

Там также сообщили, что после поездки в Румынию на будущей неделе президент отправится в Молдавию.

По данным Le Parisien, поездка в Киев может последовать за планируемым визитом Макрона в Румынию, где он намерен встретиться с находящимися там французскими военными.

В четверг лидер Франции и президент Украины Владимир Зеленский провели телефонный разговор. Ранее Макрон неоднократно заявлял о готовности посетить Киев, но только если это принесет пользу в деле урегулирования конфликта.

По данным издания Le Figaro, президент Франции Эммануэль Макрон может нанести визит в Киев на следующей неделе и объявить о поставке новых гаубиц.

Последний визит Макрона в Киев состоялся 8 февраля. Французский президент прилетел в Украину с визитом впервые за 24 года и встретился тогда с украинским коллегой Владимиром Зеленским.

Напомним, Макрон неоднократно отказывался от идеи посетить Киев во время войны, за что его неоднократно критиковали как в Украине, так и во Франции.

Вместе с тем, как сообщалось, за полгода Макрон проговорил с Путиным по телефону не менее 100 часов.

Тем временем война в Украине продолжается уже 107-й день. "Страна" следит за происходящим 10 июня в обновляемом материале.

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