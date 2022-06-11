Канцлер Германии Олаф Шольц вместе с президентом Франции Эммануэлем Макроном и премьером Италии Марио Драги планирует в июне посетить Украину.

Об этом пишет немецкая газета Bild am Sonntag со ссылкой на источники в украинских и французских правительственных кругах.

По данным издания, политики собираются провести встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским до саммита G7, который пройдет с 26 по 28 июня.

"Есть конкретные планы поездки", - сообщает немецкое издание.

Ранее появлялась информация, что на следующей недели в Киев приедет Макрон, но затем в Париже ее опровергли.

В тоже время, по данным СМИ, Макрон может приехать в Украину после того как Еврокомиссия определится с предоставлением Киеву статуса кандидата в Евросоюз.

Ранее мы писали, что Владимир Зеленский и Олаф Шольц провели переговоры о войне и зерне.

Также "Страна" сообщала, что Олаф Шольц заявлял, что не хочет ехать в Киев до тех пор, пока там не побывает президент Франк-Вальтер Штайнмайер, а по поводу отказа принять Штайнмайера в Киеве сказал, что это мешает делу.