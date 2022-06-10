Президент Сербии Александр Вучич ответил отказом канцлеру Германии Олафу Шольцу на его заявление о необходимости присоединения к санкциям против России.

Об этом сербский политик заявил на совместной пресс-конференции 10 июня.

Вучич сказал, что не считает санкции эффективными и что его страна находится в сложном положении, учитывая давние особые отношения между Сербией и Россией.

"Что касается санкций, у нас другая позиция… Мы помним о санкциях (против Сербии - Ред.) и не считаем санкции эффективными", - сказал Вучич.

Ранее "Страна" сообщала, что в апреле Александр Вучич назвал любые санкции бессмысленными и аморальными. В связи с этим, по его словам, страна не присоединилась к антироссийским ограничительным мерам.

"Стоит мне ввести санкции в отношении России, и я получу награды где угодно, стану лучшим демократом. Но аморально вводить санкции, к тому же это не приносит результата. Россия нас всегда поддерживала в вопросе территориальной целостности: не забывайте 2015 год и британскую инициативу, которая предусматривала провозглашение сербов народом, виновным в геноциде", - заявил тогда президент Сербии.

А в марте Вучич заявлял, что Сербия не будет участвовать в антироссийской истерии.