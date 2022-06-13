Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель, призывавший к победе над Россией военным путем, заявил, что нужно вести переговоры с Москвой. И согласился с утверждением президента Франции Эммануэля Макрона, что Россию "нельзя унижать".

Об этом он заявил в интервью, которое опубликовала Европейская служба внешних связей.

"Это говорит не только Эммануэль Макрон. Это выражение воплощает реальность: Россия продолжит свое существование после мирных переговоров, и необходимо будет четко определить, как мы намерены с ней сосуществовать. Это сосуществование будет очень трудным после того, что Россия совершила в Украине. Это вторжение, эта агрессия, это уничтожение Украины, мы все это каждый вечер видели по телевизору и я сам видел на месте. Но нам все равно придется пытаться сосуществовать с русскими на этом континенте", - сказал Боррель.

Он также заметил, что "мы должны продолжать разговаривать с Россией". Эта фраза вынесена в заголовок интервью, опубликованного на сайте внешнего ведомства ЕС. В то же время цели Евросоюза в Украине - возврат к позициям 24 февраля, заявил Боррель. То есть, Россия должна отступить со всех недавно захваченных территорий.

Боррель призвал поставлять Украине больше оружия. По его мнению, все войны заканчиваются миром, и к переговорам Украина должна подойти "с позиции силы".

Война в Украине продолжается уже 110-й день. "Страна" следит за происходящим 13 июня в обновляемом материале.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала о последних событиях вокруг Украины.