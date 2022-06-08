В США считают, что в войне России против Украины "пока урегулирование путем дипломатических переговоров не предвидится".

Об этом заявила помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Карен Донфрид на брифинге 8 июня.

"Для этого понадобится время", - добавила Донфрид.

Также в США констатируют "отсутствие добросовестного подхода к переговорам со стороны РФ".

На прошлой неделе глава украинской переговорной группы Давид Арахамия заявил, что Украина может инициировать новый раунд переговоров с Россией, когда будет иметь более сильную переговорную позицию.

Война в Украине продолжается уже 105-й день. "Страна" следит за происходящим 8 июня в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 104-го дня войны. Бои продолжались в Северодонецке и на Славянском направлении. Министр обороны РФ Шойгу заявил о захвате россиянами Святогорска, однако Генштаб ВСУ ничего о городе не сообщал. Активные бои шли в Запорожской области. Владимир Зеленский заявил, что победа в войне с РФ "должна быть достигнута на поле боя". Однако он также признал, что Украина уступает РФ в плане техники, поэтому украинские войска "не способны наступать".

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала о главных сценариях, по которым могут развиваться события в Украине.