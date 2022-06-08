Глава делегации РФ в переговорах с Киевом Мединский заявил, что Россия будет увеличивать свою территорию
Помощник президента РФ Владимира Путина, а также глава российской делегации в переговорах Киева и Москвы Владимир Мединский на международном форуме "История для будущего. Образ Петра", заявил, что со времён Рюрика территория России "увеличивалась, нарастала" до "одной шестой планеты".
"Сейчас чуть-чуть поменьше. Но это не навсегда", - добавил он.
То есть, в России уже на государственном уровне заявили, что хотят аннексировать чужие территории для расширения.
В зале встретили такое заявление апплодисментами, пишут российские СМИ.
Война в Украине продолжается уже 105-й день. "Страна" следит за происходящим 8 июня в обновляемом материале.
Также мы подводили итоги 104-го дня войны. Бои продолжались в Северодонецке и на Славянском направлении. Министр обороны РФ Шойгу заявил о захвате россиянами Святогорска, однако Генштаб ВСУ ничего о городе не сообщал. Активные бои шли в Запорожской области. Владимир Зеленский заявил, что победа в войне с РФ "должна быть достигнута на поле боя". Однако он также признал, что Украина уступает РФ в плане техники, поэтому украинские войска "не способны наступать".
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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала о главных сценариях, по которым могут развиваться события в Украине.