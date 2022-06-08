Во фракции КПРФ в российской Госдуме хотят отстраивать "разрушенный Донбасс" за счет "активов украинских чиновников в России".

С соответствующим запросом в правительство и СК обратился депутат Госдумы Сергей Обухов, пишет "РИА Новости".

В частности, Обухов предлагает "национализировать" квартиру Елены Зеленской рядом с Ливадийским дворцом в Крыму. Также Обухов предлагает разобраться, не связана ли владеющая подмосковной недвижимостью некая Наева Н.М. с командующим ООС Сергеем Наевым.

Ранее сообщалось, что назначенные РФ "власти" Запорожской области хотят "национализировать" предприятия Ахметова и Коломойского.

Также мы писали, что в "ДНР" планируют "национализировать" судна в порту Мариуполя для запуска своего "торгового флота".

Кроме того, сообщалось, Украина национализирует все российское имущество в стране.

Тем временем, война в Украине продолжается уже 105-й день. "Страна" следит за происходящим 8 июня в обновляемом материале.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала о главных сценариях, по которым могут развиваться события в Украине.