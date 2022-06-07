Госдума РФ сразу во втором и третьем чтениях приняла закон, разрешающий не исполнять решения Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ), вступившие в силу после 15 марта 2022 года. Таким образом РФ ответила на исключение ее из Совета Европы.

При том была принята даже более жесткая редакция законопроекта, чем планировалось изначально, пишет ВВС.

Первоначально Москва хотела не выполнять решения, принятые после 15 марта. А теперь отказывается выполнять решения, вступившие в силу после 15 марта. То есть и те, что были приняты еще за три месяца до исключения РФ из Совета Европы, так как на вступление решения в силу нужно три месяца, пока стороны не обжалуют его в Большой палате ЕСПЧ.

Также Госдума ко второму чтению уточнила, что выплата денежной компенсации по постановлениям ЕСПЧ, вступившим в силу до 15 марта 2022 года включительно, производится исключительно в рублях на счета в российских банках - и не может быть произведена на счета в иностранных государствах, совершающих "недружественные действия" в отношении России.

Отметим, что после 16 марта ЕСПЧ вынес уже около 30 постановлений по делам против России, а еще 18 тысяч исков ожидают рассмотрения.

Напомним, что в марте ЕСПЧ приостанавливает иски против РФ из-за ее выхода из Совета Европы. Дело по аннексии Крыма тоже закрыли.

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