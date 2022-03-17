Из-за того, что Россия вышла из Совета Европы, Европейский суд по правам человека прекращает рассмотрение всех исков против РФ.

"В соответствии с резолюцией Комитета министров о том, что Российская Федерация перестает быть членом Совета Европы с 16 марта 2022 года, суд постановил приостановить рассмотрение всех заявлений против Российской Федерации", - говорится в заявлении ЕСПЧ.

Также в документе указано, что рассмотрение жалоб приостановлено до определения правовых последствий выхода РФ в работе ЕСПЧ.

Напомним, что в ЕСПЧ как раз рассматривался иск Украины по аннексии Крыма. Теперь, получается, что это дело будет закрыто.

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