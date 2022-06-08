Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым 8 июня заявил, что видит желание вернуться к переговорам между Россией и Украиной. Также он заявил, что Турция хотела бы участвовать в переговорах.

Об этом сообщает "Андолу".

"В интересах человечества было бы прекратить войну путем переговоров. Я открыто поделился этой точкой зрения с Лавровым. В последние дни мы видим, что может появиться основание для возвращения к переговорам, и мы готовы внести свой вклад в этом отношении", - заявил Чавушоглу.

Напомним, 4 июня Подоляк в очередной раз заявил, что пока не видит смысла в переговорах с Россией.

Также мы писали, что ранее Лавров заявил, что Украина отказалась от переговоров с РФ "по воле англосаксонов".

Война в Украине продолжается уже 105-й день. "Страна" следит за происходящим 8 июня в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 104-го дня войны. Бои продолжались в Северодонецке и на Славянском направлении. Министр обороны РФ Шойгу заявил о захвате россиянами Святогорска, однако Генштаб ВСУ ничего о городе не сообщал. Активные бои шли в Запорожской области. Владимир Зеленский заявил, что победа в войне с РФ "должна быть достигнута на поле боя". Однако он также признал, что Украина уступает РФ в плане техники, поэтому украинские войска "не способны наступать".

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала о главных сценариях, по которым могут развиваться события в Украине.