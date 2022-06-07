Министры иностранных дел Турции и России 8 июня обсудят возобновление мирных переговоров с Украиной.

Об этом сообщили в МИД РФ.

Сергей Лавров встретится с Мевлютом Чавушоглу в Анкаре, чтобы "обменяться взглядами на текущее положение дел в украинском кризисе, перспективы возобновления российско-украинских мирных переговоров".

В МИД РФ говорят, что расскажут Турции свое видение хода военных действий.

Ранее Bloomberg сообщал, что Россия и Турция договорились о вывозе зерна из одесского порта, но Киев опасается разминирования прибрежных вод Одессы.

Накануне Лавров заявил, что Украина отказалась от переговоров с РФ "по воле англосаксонов".

Война в Украине продолжается уже 104-й день. "Страна" следит за происходящим 7 июня в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 103-го дня войны. Губернатор Луганской области Гайдай сказал, что в Северодонецке украинские войска обороняются в промзоне. В понедельник днем появились новые сообщения о сильном обстреле Донецка. Зеленский заявил, что в мире растет усталость, связанная с войной, и "люди хотят какого-то результата для себя", поэтому Украину склоняют к "невыгодному результату переговоров" с РФ.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала о главных сценариях, по которым могут развиваться события в Украине.