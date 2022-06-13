Блок французского лидера Эммунэля Макрона "Вместе" (Ensemble) к утру 13 июня вырвался на первое место и возглавил первый тур парламентских выборов во Франции.

Об этом свидетельствуют результаты выборов, обнародованные BFM TV.

Блок "Вместе" набрал 25,74% голосов избирателей в первом туре парламентских выборов, опередив объединение "Новый народный экологический и социальный союз", возглавляемое левым лидером Жан-Люком Меланшоном, которое получило 25,65%. Третье место занимает "Национальное объединение" Марин Ле Пен с 18,67% голосов.

Именно эти три политические силы вышли во второй тур. Остальные партии в него не попали, поскольку не набрали необходимого минимума – 12,5% голосов. По данным телеканала, более половины избирателей (52,48%) проигнорировали выборы – явка составила 47,52%.

В воскресенье, 19 июня, состоится второй тур, поскольку ни одна из партий не набрала больше половины голосов.

Напомним, вчера вечером блок партий Макрона был на втором месте.

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