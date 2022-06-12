Блок партий президента Эммануэля Макрона "Вместе" оказался на втором месте в ходе парламентских выборов во Франции.

Об этом пишет французское издание Le Figaro.

Первое место сейчас занимает блок левых партий Жан-Люка Меланшона. Данные пока предварительные.

Левые лидируют с отрывом в доли процента.

Однако это пока только первый тур выборов, и на втором партия власти ещё может набрать большинство, пишет французское издание.

Ранее мы писали, что 24 апреля во Франции состоялся второй тур президентских выборов. Действующий президент Франции Эммануэль Макрон победил с убедительным отрывом кандидата от крайне правого "Национального объединения" Марин Ле Пен.

После этого Марин Ле Пен позвонила Макрону и признала его победу на президентских выборах, однако во время своего выступления после оглашения предварительных итогов выборов она заявила, что "игра еще не окончена, поскольку вскоре состоятся парламентские выборы".

Также "Страна" сообщала, что президент Эммануэль Макрон назначил премьером Франции бывшего министра труда Элизабет Борн и поручил ей сформировать правительство.