Запрос Вооруженных сил Украины на бронежилеты в мае по сравнению с апрелем вырос на 82%, на шлемы – на 55%.

Об этом сообщила в Facebook заместитель министра обороны Анна Маляр.

По данным Маляр, ведомство реагирует на увеличение запросов украинских военных. Так, в ВСУ уже поставлены 3,2 млн сухпайков и множество необходимой амуниции.

"Косвенно эти данные говорят о том, насколько увеличилось количество военнослужащих в украинской армии на передовой в мае по сравнению с апрелем (без учета потерь)", - пишет Telegram-канал "Политика Страны".

Ранее мы писали, что советник главы Офиса президента Алексей Арестович упрекнул Германию, что Украина до сих пор не увидела обещанных в январе текущего года министром обороны ФРГ Кристиной Ламбрехт пяти тысяч касок.

Война в Украине продолжается уже 106-й день. "Страна" следит за происходящим 9 июня в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 105-го дня войны. Генштаб сообщал, что ВСУ сдерживают штурмовые действия россиян в Северодонецке, а также Тошковке и Устиновке. Губернатор Гайдай заявил, что трасса Лисичанск-Бахмут хоть и не захвачена, но пользоваться ей невозможно, поскольку она полностью простреливается. В Анкаре на уровне МИД России и Турции начался очередной этап переговоров о разблокировке портов для вывоза украинского зерна.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала о главных сценариях, по которым могут развиваться события в Украине.