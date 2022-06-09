ВСУ увеличили запросы на экипировку. Фото: Facebook

Запрос Вооруженных сил Украины на бронежилеты в мае по сравнению с апрелем вырос на 82%, на шлемы – на 55%.

Об этом сообщила в Facebook заместитель министра обороны Анна Маляр.

По данным Маляр, ведомство реагирует на увеличение запросов украинских военных. Так, в ВСУ уже поставлены 3,2 млн сухпайков и множество необходимой амуниции.

"Косвенно эти данные говорят о том, насколько увеличилось количество военнослужащих в украинской армии на передовой в мае по сравнению с апрелем (без учета потерь)", - пишет Telegram-канал "Политика Страны".

ВСУ увеличили запросы на необходимую амуницию

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