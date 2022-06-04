Глава одного из огромных благотворительных фондов в Одесской области пойман на разворовывании гуманитарки. По сообщению полиции области, он организовал поставки от международных доноров в Украину касок, бронежилетов и других принадлежностей якобы для нужд армии. А потом продавал все это.

Правонарушителя задержали с поличным во время реализации партии международной гуманитарной помощи на сумму почти 500 тысяч гривен.

Фото: Национальная полиция

В ходе обысков были изъяты защитные каски, аптечки, разгрузки, бронежилеты и другая гуманитарная помощь, а также деньги, полученные за ее незаконную реализацию.

Действия "благодетеля" квалифицированы по ч. 3 ст. 201-2 Уголовного кодекса Украины. Речь идет о незаконном использовании с целью получения прибыли гуманитарной помощи, благотворительных пожертвований или безвозмездной помощи, совершенное в особо крупном размере во время военного положения.

Фото: Национальная полиция

Ему грозит лишение свободы на срок от пяти до семи лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет и с конфискацией имущества.

Фото: Национальная полиция

Ранее "Страна" писала, что депутат горсовета в одном из городов Буковины вместе с мужем пыталась продать Volkswagen, переданный для армии.

Также мы рассказывали, что черновицкий замгубернатора попался на махинациях с гуманитарными машинами скорой помощи из Италии.