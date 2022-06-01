Замгубернатора Черновицкой области попался на махинациях с машинами скорой помощи, переданным в качестве гуманитарной помощи из Европы.

Об этом сообщает СБУ.

В компетенции чиновника было распределение машин, которые поступили в Украину из Италии.

Он передал пять машин одной из больниц, а ее директор переоформил их на свою благотворительную организацию - для оказания услуг за деньги.

Первым был задержан директор больницы, когда правоохранители зафиксировали факт вымогательства 16 тыс. грн от буковинца за транспортировку его из Черновцов в Ужгород.

А теперь подозрение вручили и заместителю губернатора.

Возбуждено дело по ч.5 ст.191 - присвоение имущества путем злоупотребления служебным положением.

Ранее СБУ задержала экс-чиновника Львовской ОГА и журналиста по подозрению в хищении гуманитарки.

Также под Львовом разоблачили поставку контрабанды под видом гуманитарной помощи.

Война в Украине продолжается уже 98-й день. "Страна" следит за происходящим 1 июня в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 97-го дня войны. Бои шли в самом центре Северодонецка. Губернатор Луганской области Сергей Гайдай допустил, что ВСУ могут оставить город и отойти в Лисичанск. В СНБО заявили, что быстрого окончания войны в Украине ждать не стоит. Рада отправила в отставку уполномоченного по правам человека Людмилу Денисову. А в ЕС согласовали шестой пакет санкций против РФ, включающий частичное эмбарго на нефть.

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