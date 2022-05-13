За кражу бутылки водки в военное время могут посадить на 8 лет.

"Страна" недавно описывала изменения, которые были приняты после начала войны в Уголовный процессуальный кодекс, касающиеся расширения полномочий прокуратуры в военное время. Однако перевод уголовного процесса на военные рельсы ознаменовался и ужесточением наказаний за правонарушения, которые в мирное время тянули на уголовный проступок, то есть даже не считались преступлениями и в качестве наказания за них давали в основном штраф.

В первую очередь это касается имущественных преступлений, где в марте этого года также были приняты изменения и ужесточены санкции некоторых статей.

Так, обычная кража, которая до войны квалифицировалась как уголовный проступок по ч.1 ст.185 УК Украины и наказание за которое стартовало от штрафа в размере 17 тысяч гривен, в военное время даже кража бутылки спиртного на сумму более 248 грн уже автоматически квалифицируется как тяжкое преступление - по ч.4 ст.185 УК Украины - "Кража, совершенная в военное время" - и за нее грозит наказание от 5 до 8 лет реальной тюрьмы.

Сейчас в СИЗО Киева счет таких "везунчиков", попавших за решетку за кражи всякой дребедени - от шампуней до спиртного уже идет на десятки.

Ранее, в мирное время, за проступок не предусмотрен был даже арест, а сейчас, учитывая "военные" полномочия прокурора, который может в случае, если суд на определенной территории работает с перебоями, своим постановлением отправить подозреваемого на 30 суток в СИЗО, с последующим продлением срока содержания под стражей до бесконечности, выходит что даже мелкие кражи для воришек во время войны могут обернуться крупными неприятностями и отправкой в СИЗО.

Кстати, в этой связи стоит уточнить что если обычные воры, которые не являются военнослужащими, даже похищают чье-то имущество во время войны - они не считаются мародерами.

Как ошибочно их называют и в некоторых местах приматывают клейкой лентой к столбам со спущенными штанами.

Так как мародерство подразумевает похищение вещей убитых и раненых на поле боя и карается ст.432 УК Украины от 5 до 10 лет тюрьмы.

Все, что воруется гражданскими, квалифицируется как кражи, совершенные в военное время.

Ужесточение коснулось и ответственности за грабежи.

Ранее обычный грабеж квалифицировался по ч.1 ст.186 УК Украины как нетяжкое преступление и наказание стартовало со штрафа - 14 тысяч гривен.

Сейчас простой грабеж без отягощающих обстоятельств квалифицируется как тяжкое преступление и за него можно схлопотать до 10 лет тюрьмы.

Ранее мы подробно рассказывали, что написано в новом Уголовном процессуальном кодексе Украины.

Также "Страна" сообщала, что в Украине разрешили задерживать граждан без объяснения на девять суток вместо трех.