В Украине вступил в силу закон о внесении изменений в Уголовный процессуальный кодекс, который разрешает задерживать граждан без объяснения причин на девять суток вместо трех.

Об этом говорится на сайте Верховной Рады.

Закон был принят 14 апреля и вступил в силу 1 мая.

Срок задержания лица без решения следственного судьи, суда или постановления руководителя органа прокуратуры во время действия военного положения не может превышать 216 часов (то есть девять суток) с момента задержания.

Задержанный, до решения суда, но не позже девяти суток с момента задержания должен быть освобожден или доставлен к следственному судье, суду или руководителю органа прокуратуры для рассмотрения ходатайства об избрании в отношении его меры пресечения.

Срок действия определения следственного судьи о содержании под стражей или постановления руководителя органа прокуратуры о содержании под стражей, принятого в соответствии с требованиями и с учетом обстоятельств, может быть продлен до месяца.

Срок содержания под стражей может продолжаться неоднократно в пределах срока досудебного расследования.

Тем временем, война в Украине продолжается уже 72-й день. "Страна" следит за происходящим 6 мая в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 71-го дня войны.

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