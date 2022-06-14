Российская порноактриса из Тюмени Лола Тейлор (настоящее имя Любовь Бушуева) призвала президента Украины Владимира Зеленского сложить оружие. В награду за это она пообещала переспать с ним.

"Зеленский, пожалуйста, брось оружие. Если ты это сделаешь, то я тебе дам", - сказала порноактриса в видеообращении.

На предложение переспать с Зеленским в обмен на капитуляцию ответила украинская порноактриса Адель Асанти (настоящее имя Анастасия Распутина).

"Лучше бы Лола Тейлор села своим влагалищем Путину на лицо - тогда бы война и закончилась", - сказала украинская порноактриса.

Война в Украине продолжается уже 110-й день. "Страна" следит за происходящим 13 июня в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 109-го дня войны. В Северодонецке разрушили еще один мост через Северский Донец. Губернатор Луганщины Гайдай считает, что россияне усилят попытки захватить город в ближайшие дни. Арестович заявил, что если Путин победит и Украина окажется в его сфере влияния, то объединенная украинско-российская армия (и плюс белорусская) сможет захватить всю Европу.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала о последних событиях вокруг Украины.