Президент Украины Владимир Зеленский записал традиционное вечернее видеообращение в понедельник, 13 июня.

Главное из заявлений президента:

"110-й день войны. Нам удалось выбить врага из Житомирской, Киевской, Черниговской и Сумской областей. Освобождена значительная часть Харьковской. Остановили наступление в Херсонской области и часть общин освободили". "В боях на Донбассе наши войска тактически переигрывают россиян - и это, несмотря на значительный перевес противника в артиллерии. Мы надеемся, что партнеры дадут нам артиллерию". "Сегодня стало известно о гибели шестилетнего ребенка в Лисичанске, на улице Московской". "Мы вернемся в оккупированные города. Мы придем в Херсон, Мелитополь, Мариуполь, Энергодар, на Донбасс и в Крым. Нужно только достаточно оружия, и оно есть у партнеров. Никто не знает, сколько будет длиться освобождение, но оно будет". "Оккупанты отключают электроэнергию, отключают связь и украинское телевидение, запретили выезд и не дают гуманитарных коридоров".

Ранее мы писали, что Владимир Зеленский призвал американских евреев помочь Украине с поставками оружия.

Также "Страна" сообщала, что министр обороны Алексей Резников упрекнул Европу в усталости от войны и проблемах с поставками оружия в Украину.

Война в Украине продолжается уже 110-й день. "Страна" следит за происходящим 13 июня в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 109-го дня войны. В Северодонецке разрушили еще один мост через Северский Донец. Губернатор Луганщины Гайдай считает, что россияне усилят попытки захватить город в ближайшие дни. Арестович заявил, что если Путин победит и Украина окажется в его сфере влияния, то объединенная украинско-российская армия (и плюс белорусская) сможет захватить всю Европу.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала о последних событиях вокруг Украины.