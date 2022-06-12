Битва за Черное море, а особенно остров Змеиный, может стать решающей в войне. Но даже в случае поставок Украине противокорабельных ракет Россия сохранит там преимущество.

Об этом пишет еженедельник Newsweek.

Представители британского военного ведомства обратили внимание на то, что в последующие после уничтожения крейсера "Москва" недели Россия перебросила несколько средств противовоздушной обороны на остров Змеиный, где ее военно-морские действия помогают блокаде украинского побережья. Президент Зеленский призвал увеличить количество противокорабельных ракет для прорыва блокады, предупредив, что на этой неделе к осени в Украине может застрять 75 миллионов тонн зерна. Однако есть сомнения, даст ли такое оружие преимущество Украине.

"Такая надежда на противокорабельные ракеты предполагает, что единственная угроза, которую вы имеете, — это корабли", — говорит Сал Меркольяно, морской историк и доцент истории в Университете Кэмпбелла в Северной Каролине.

Мерконьяно отмечает, что "наибольшую угрозу у русских сейчас представляют подводные лодки", которые продолжают блокаду украинских портов и недосягаемы для ударов противокорабельными ракетами.

Несмотря на то, что ВСУ удалось частично нейтрализовать российскую группировку на острове Змеиный, вопрос с запуском крылатых ракет из акватории Черного моря для Украины по-прежнему нерешаемый. Точно так же, заключают эксперты, не поможет в морской войне Украине и НАТО, как и не помогло ей ранее с отправкой своих солдат на украинскую землю, и не прикрыло украинское небо.

"Реальность такова, что Россия сильна в Черном море, и ее база в Севастополе очень важна для нее. Я не вижу военного решения", - комментирует австралийский генерал в отставке Мик Райан. Он констатирует, что Россия "определенно имеет преимущество в Черном море и пойдет на уступки там только на основе украинских или международных уступок в других местах".

Ранее в армии сообщили, что с Черного моря в сторону Украины нацелены 40 крылатых ракет.

При этом в Минобороны заявили, что американские противокорабельные ракеты "Гарпун" уже поступили ВСУ и находятся на береговой линии.