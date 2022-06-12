Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын выразил поддержку президенту России Владимиру Путину и его агрессии против Украины, назвав ее "справедливым делом защиты достоинства и безопасности своей страны".

Об этом Ким Чен Ын написал в поздравительной телеграмме Путину по случаю Дня России, передает ЦТАК.

"Под вашим руководством российский народ, отважно преодолевая встречающиеся вызовы и трудности, достигает больших успехов в осуществлении справедливого дела защиты достоинства и безопасности своей страны, чему наш народ оказывает полную поддержку", - говорит Ким Чен Ын.

Лидер азиатской страны надеется на дальнейшее развитие отношений КНДР и РФ.

Ранее мы публиковали статью The New York Times о том, что США не удается расширить антироссийскую коалицию, а в противовес Западу может развиться БРИКС.

А издание The Washington Post писало, что Украину может ожидать "корейский сценарий" с разделением на две части.

Война в Украине продолжается уже 109-й день. "Страна" следит за происходящим 12 июня в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 108-го дня войны. В этот день украинские войска продолжили оказывать сопротивление в Северодонецке. Губернатор Луганщины Сергей Гайдай заявил, что противник контролирует большую часть города. А Генштаб сообщал, что ВСУ противостоят штурму не только в промзоне Северодонецка, но и в районе Метелкино - восточной окраины города. Представители украинской власти проинформировали о существенных потерях в рядах ВСУ в ходе войны. На этом фоне бывший госсекретарь США Генри Киссинджер заявил, что РФ "потерпела стратегическое поражение".

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала о главных сценариях, по которым могут развиваться события в Украине.