Президент США Джо Байден по итогам переговоров с коллегой из Южной Кореи Юн Сок Елем заявил, что готов встретиться с лидером КНДР Ким Чен Ыном, "если тот проявит искренность и серьезный подход".

Об этом пишет "РИА-Новости".

"Готов ли я встретиться с лидером Северной Кореи, будет зависеть от того, искренен ли он и насколько он серьезен", - заявил Байден.



Президенты Южной Кореи и США по итогам переговоров призывали КНДР вернуться к диалогу и действительной денуклеаризации, южнокорейский лидер сказал, что "дверь для диалога открыта".

Джо Байден прибыл в Южную Корею для своего первого саммита с новым президентом этой страны Юн Сок Елем. Южная Корея стала первой остановкой в азиатском турне президента США, которое пройдет с 20 по 24 мая и включает Южную Корею и Японию.

Ранее мы писали, что президент США рассказал, какое сообщение отправил бы Ким Чен Ыну. По словам Байдена, это были бы слова: "Привет. Точка".

Также "Страна" информировала, что Северная Корея собирается провести испытания баллистической ракеты, когда Байден приедет в Сеул.