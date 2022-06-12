Коалиции Запада и его союзников против России может оказаться недостаточно, чтобы выйти из "надвигающегося тупика" в Украине.

Об этом пишет газета The New York Times.

"Многие азиатские, африканские и латиноамериканские страны поддерживают связи с Россией, в то время как Соединенные Штаты пытаются изолировать президента Владимира Путина и положить конец войне в Украине", - сказано в материале издания.

NYT констатирует, что пока неудачей заканчиваются попытки американцев изменить позиции Бразилии, Израиля, Индии, стран Персидского залива, ЮАР.

"С нарастающей настойчивостью администрация Байдена пытается уговорить или убедить страны, которые Вашингтон считает нейтральными в конфликте, включая Индию, Бразилию, Израиль и арабские государства Персидского залива, присоединиться к кампании экономических санкций, военной поддержки и дипломатического давления для дальнейшего изолирования России, чтобы положить решительный конец войне. До сих пор лишь немногие из них, если вообще таковые были, изъявили желание откликнуться, несмотря на их партнерские отношения с Соединенными Штатами по другим важным вопросам безопасности", - пишет газета.

Также в статье сказано, что рекомендации президента США Джо Байдена к африканским странам не покупать украденное в Украине зерно могут вообще привести этот континент к голоду.

Издание считает, что под давлением Запада указанные страны могут договориться об углублении таких альянсов, как БРИКС, куда входят Россия, Китай, Индия, Бразилия и Южная Африка.

Ранее США призвали Индию покупать не слишком много российской нефти и сбивать цену.

А экс-президент Бразилии раскритиковал Владимира Зеленского и заявил, что "он несет такую же ответственность за войну, как и Путин".