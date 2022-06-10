Министр обороны КНР Уэй Фэнхэ в Сингапуре встретился с главой Пентагона Ллойдом Остином, о чем накануне просила китайская сторона. На переговорах была затронута тема Украины. Китай сообщил США, что не помогает России в войне.

Об этом передает CNN со ссылкой на спикера Министерства национальной обороны Китая Ву Цяня.

Война России против Украины оказалась на переговорах спорным вопросом. По словам представителя США, Остин призвал своего китайского коллегу не оказывать России никакой материальной поддержки. А Ву на пресс-конференции после встречи подчеркнул, что Китай этого и не делал.

"Китай не оказывал России военной помощи. Это точно", - заверил Ву.

Собеседники также говорили о желании США установить более надежные линии связи между двумя вооруженными силами, чтобы избежать перерастания конкуренции между мировыми державами в конфликт. Уэй отреагировал на идею создания кризисных коммуникационных механизмов, предположив, что уже в этом году могут быть предприняты конкретные действия по запуску этих механизмов.

"Я ожидаю, что будут дополнительные открытые каналы, в том числе каналы между военными... Я думаю, что обе стороны, вероятно, открыты для этого в ближайшие месяцы", - сказал китайский чиновник.

Несмотря на разногласия по Тайваню и Украине, Ву назвал встречу, которая длилась почти час (в два раза дольше, чем планировалось), весьма эффективной. Разговор был откровенным, позитивным и конструктивным, сообщил он.

Ву также сказал, что следующие шаги в отношениях США и Китая будут включать проведение обменов и переговоров о сотрудничестве как по военным, так и по дипломатическим каналам.

Встреча состоялась во время четвертой поездки Остина в Индо-Тихоокеанский регион по официальному запросу военного руководства Китая.

Ранее издание The Washington Post со ссылкой на китайских и американских официальных лиц сообщило, что Россия как минимум дважды оказывала давление на Китай, чтобы он предложил новые формы экономической поддержки.

"Страна" писала, что на июньском саммите НАТО в Мадриде альянс примет свою новую стратегическую концепцию. В нее будет добавлена позиция по Китаю, а также внесены изменения отношения к России. Ранее Китая в документе не было.