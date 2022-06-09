Китайская боевая авиация мешает канадскому военному самолету выполнять задачи в рамках операции NEON - миссии ООН в Тихом океане.

Об этом заявили в министерстве обороны Канады.

"Вооруженные силы Канады подтверждают, что несколько раз в течение действующей фазы операции NEON между разведывательным самолетом большой дальности СР-140 Aurora Королевских канадских воздушных сил и самолетом Воздушных сил КНР происходили инциденты", - сказано в заявлении.

Во время этих инцидентов китайский боевой самолет "не соблюдал международные нормы безопасности".

"Эти инциденты непрофессиональны и представляют угрозу для наших военнослужащих. Иногда экипаж Воздушных сил Канады испытывал опасность, требующую быстро изменить свой маршрут, чтобы увеличить дистанцию ​​и избежать возможного столкновения с самолетом перехвата", - заявили в минобороны.

В ведомстве добавили, что все подобные инциденты задокументированы канадским экипажем для профессионального внутреннего анализа.

"Подобные инциденты, происходящие в международном авиационном пространстве во время санкционированной ООН миссии, вызывают беспокойство и случаются все чаще. О них было также сообщено по дипломатическим каналам", - отметили в министерстве.

Международная операция NEON санкционирована ООН. Ее цель - контроль за соблюдением санкций против КНДР. Канадский разведывательный самолет осуществлял патрулирование над Тихим океаном, наблюдая за дозаправкой в море, во время которой при содействии китайских судов мог нарушаться санкционный режим.

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