Российское информационное агентство "Новости" публикуют неофициальную информацию о том, что китайская компания Huawei начала закрывать официальные торговые точки в России.

Официальная информация от компании или какие-либо комментарии на эту тему на данный момент отсутствуют, но четыре из девятнадцати официальных магазинов Huawei закрылись.

Правда, в российских источниках неофициально говорится о том, что основные причины сворачивания работы компании - экономические: нехватка продукции на складах, а также падение спроса на смартфоны. О том, что закрытие может быть связано с санкциями, пока не говорят.

Отметим, что Huawei - одна из крупнейших мировых компаний в сфере телекоммуникаций

Ранее "Страна" писала, что один из крупнейших в мире производителей и поставщиков аппаратного и программного обеспечения, а также IТ-сервисов и консалтинговых услуг - американская технологическая корпорация IBM прекратит работу в России.

Также мы рассказывали, что Shell и Pizza Hut ушли из России, а их бизнес получит новое название. Сеть заправок, принадлежавших Shell, будут работать под брендом Teboil.