Shell и Pizza Hut ушли из России, а их бизнес получит новое название. Похожее уже произошло с сетью ресторанов Макдоналдс. Об этом сообщают российские СМИ.

Shell продала сеть АЗС и завод по производству смазочных материалов в Торжоке Тверской области российскому "Лукойлу" еще в мае.

Теперь в "Лукойле" сообщили, что сеть заправок, принадлежавших Shell, будут работать под брендом Teboil (так называется финская "дочка" "Лукойла"). Ребрендинг может коснуться 411 АЗС в центральном и северо-западном округах РФ.

Сеть пиццерий Pizza Hut, по данным российского "Коммерсанта", продана российской компании "Ной-М" не дороже, чем за 300 млн рублей (около 5 млн долларов).

При этом, права на бренд в сделку не вошли. То есть, Pizza Hut будет работать, вероятно, под новым названием.

Напомним, Россия ввела санкции против целой группы американских министров и влиятельных бизнесменов.

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