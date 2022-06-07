Один из крупнейших в мире производителей и поставщиков аппаратного и программного обеспечения, а также IТ-сервисов и консалтинговых услуг - американская технологическая корпорация IBM прекратит работу в России.

Об этом со ссылкой на заявление гендиректора компании Арвинда Кришну сообщают российские СМИ во вторник, 7 июня.

"...Мы приостановили все операции в России", - сообщил он.

Гендиректор IBM также добавил, что компания продолжает помогать своим сотрудникам с Украины - содействует их эвакуации из страны и оказывает финансовую поддержку.

По данным СМИ, в марте IBM заявляла, что приостанавливает коммерческую деятельность в РФ.

Ранее сообщалось, что китайский производитель дронов DJI уходит с рынков Украины и России.

Также мы писали, что Carlsberg уходит из России.

Вместе с тем, рассказывали, что производитель клея "Момент" покидает РФ.

Тем временем, война в Украине продолжается уже 104-й день. "Страна" следит за происходящим 7 июня в обновляемом материале.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала о главных сценариях, по которым могут развиваться события в Украине.