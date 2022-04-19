Германский производитель бытовой химии Henkel заявил о прекращении бизнеса в России.

Об этом говорится в заявлении компании, обнародованном во вторник, 19 апреля.

"Хенкель" осуждает войну России против Украины и насилие в отношении невинных мирных жителей. Нашим приоритетом остается сделать все возможное, чтобы поддержать наших коллег в Украине", - сказал генеральный директор Henkel Карстен Кнобель.

Компании принадлежит бренд знаменитого клея "Момент", а также известные бренды бытовой и промышленной химии Persil, Syoss, Losk, Schwarzkopf, Fa, Taft, Ceresit. На российском рынке компания Henkel работала с 1990 года.

Недавно сообщалось, что Ericsson приостанавливает бизнес в России. На продукции компании работают сотовые операторы и провайдеры в РФ.

Также писали, что производитель пива Heineken окончательно покидает Россию, объяснив это "ничем не спровоцированным и совершенно не обоснованным" нападением РФ на Украину.

Кроме того, сообщалось, что в России могут национализировать иностранные предприятия, которые объявили об уходе из страны.