Крупнейшая шведская телекоммуникационная компания Ericsson полностью останавливает работу в России на неопределенный срок. Причиной являются санкции, объявленные Евросоюзом.

Об этом говорится в опубликованном утром в понедельник, 11 апреля, пресс-релизе компании.

Ericsson еще в конце февраля остановила поставки нового оборудования в Россию. А теперь компания отказывается от обслуживания уже поставленного - на нем работают российские сотовые операторы и интернет-провайдеры.

Российские сотрудники Ericsson будут отправлены в оплачиваемые отпуска.

Ранее мы писали, что в России могут национализировать иностранные предприятия, которые объявили об уходе из страны.

Также сообщали, что страны ЕС начали работу над шестым пакетом санкций против РФ.

Тем временем, война в Украине продолжается уже 47-й день. "Страна" следит за происходящим на фронте и в городах в обновляемом материале.

Также мы писали о том, что в Украине из-за войны возникли проблемы с автосервисом. Нарастает дефицит запчастей и расходников. Перебои с поставками есть практически во всех сегментах рынка. "Страна" разбиралась, почему пропали запчасти и как сейчас работает автосервис.

Кроме того, мы сообщали, что по словам советника главы Офиса президента Алексея Арестовича, вторая фаза наступления армии России уже началась. А Генштаб ВСУ утром 11 апреля сообщил, что наступление РФ на востоке, вероятно, начнется в ближайшие дни.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала о том, нужно ли Украине в войну платить по внешним долгам.