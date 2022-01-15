Неподалеку от островного государства Тонга произошло извержение гигантского подводного вулкана, из-за чего в регионе ожидаются цунами.

Об этом сообщает BBC.

Так, вода захлестывает церковь и несколько домов Тонга. Кроме того, жители столицы Нукуалофа говорят о дожде из пепла.

Местные жители эвакуировались на возвышенность после предупреждения и предстоящем цунами.

"Моим первым порывом было спрятаться под столом, я схватила младшую сестру и крикнула родителям и остальным, кто был в доме, чтобы они сделали то же самое", - сказала жительница Тонга Марк Тауфа.

Tonga's Hunga Tonga volcano just had one of the most violent volcano eruptions ever captured on satellite. pic.twitter.com/M2D2j52gNn — US StormWatch (@US_Stormwatch) January 15, 2022

Извержение вулкана Хунга-Тонга-Хунга-Хаапай сопровождалось сильными подземными толчками, которые распространились по всей южной части Тихого океана. В связи с этим предупреждения об угрозе цунами выпустили на Фиджи и Новой Зеландии.

Stay safe everyone 🇹🇴 pic.twitter.com/OhrrxJmXAW — Dr Faka’iloatonga Taumoefolau (@sakakimoana) January 15, 2022

Ранее "Страна" сообщала, что ученые официально объявили о завершении извержения вулкана Кумбре-Вьеха на канарском острове Ла-Пальма, которое длилось три месяца. Директор Национального географического института Канарских островов Мария Хосе Бланко сказала, что все индикаторы указывают на то, что извержение исчерпало себя, но она не исключает повторной активации вулкана в будущем.

Также мы писали, что сейсмологи прокомментировали слухи, что Крыму угрожает "цепочка землетрясений".