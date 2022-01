Неподалеку от островного государства Тонга произошло извержение гигантского подводного вулкана, из-за чего в регионе ожидаются цунами.

Об этом сообщает BBC.

Так, вода захлестывает церковь и несколько домов Тонга. Кроме того, жители столицы Нукуалофа говорят о дожде из пепла.

Местные жители эвакуировались на возвышенность после предупреждения и предстоящем цунами.

"Моим первым порывом было спрятаться под столом, я схватила младшую сестру и крикнула родителям и остальным, кто был в доме, чтобы они сделали то же самое", - сказала жительница Тонга Марк Тауфа.

Tonga's Hunga Tonga volcano just had one of the most violent volcano eruptions ever captured on satellite. pic.twitter.com/M2D2j52gNn