Ученые официально объявили о завершении извержения вулкана Кумбре-Вьеха на канарском Ла-Пальма, которое длилось три месяца.

Об этом сообщает Reuters.

Ученые официально заявили, что извержение на Ла-Пальме в Испании официально закончилось в субботу, что позволило островитянам вздохнуть с облегчением почти через 100 дней после того, как вулкан Кумбре Вьеха начал извергать лаву, камни и пепел и перевернул жизни тысяч.

Вулкан затих еще 13 декабря, но власти отложили объявление о завершении извержения до Рождества.

"То, что я хочу сказать сегодня, можно сказать всего в двух словах: извержение закончилось", - заявил на пресс-конференции в субботу глава региональной безопасности Канарских островов Хулио Перес.

Между тем, директор Национального географического института Канарских островов Мария Хосе Бланко сказала, что все индикаторы указывают на то, что извержение исчерпало себя, но она не исключает повторной активации вулкана в будущем.

Напомним, 19 сентября, на испанском острове Пальма, расположенном в Канарском архипелаге в Атлантическом океане, началось извержение вулкана. В этой местности была повышенная сейсмическая активность.

Состоянием на конец сентября извержение вулкана Кумбре Вьеха на испанском острове Ла-Пальма усилилось. Тогда были разрушены почти 900 зданий, раскаленная лава покрыла более 17 гектаров земли и добралась до океана.

Уже в середине октября на Канарских островах дополнительно эвакуировали свыше 700 человек из-за продвижения потока лавы в северо-западном направлении.

Издание пишет, правительство пообещало выделить более 400 миллионов евро на реконструкцию, но некоторые жители и компании жалуются на слишком медленное поступление средств.