На острове Ява в Индонезии активировался вулкан Семеру и начал испускать густой серый дым. В результате этого пугающего события местные жители реки Лепрак и копатели песка вынуждены спасаться бегством.

Видео с мест событий попали в социальные сети и мгновенно разлетелись среди пользователей Интернета.

Сообщается, что активирование вулкана Семеру, высота которого составляет 3676 метров, вызвало пепельный дождь вокруг деревни.

Офицеры полиции деревни Кандипуро, стоявшие на страже, бросились просить жителей и водителей грузовиков с песком уйти с дороги. Раньше община собиралась, чтобы посмотреть, как в этом районе обрушился поток холодной лавы.

В Индонезии насчитывается около 130 действующих вулканов — больше чем в любой другой стране, и хотя многие из них время от времени демонстрируют высокий уровень активности, до их извержения могут пройти месяцы и даже годы.

Напомним, 19 сентября, на испанском острове Пальма, расположенном в Канарском архипелаге в Атлантическом океане, началось извержение вулкана Тенегия.

Власти острова Ла-Пальма приказали жителям трех районов не покидать свои дома после того, как новый поток лавы из вулкана Кумбре-Вьеха достиг побережья океана.