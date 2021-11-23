Власти острова Ла-Пальма приказали жителям трех районов не покидать свои дома после того, как новый поток лавы из вулкана Кумбре-Вьеха достиг побережья океана.

Об этом сообщает "The Sun" в понедельник, 22 ноября.

Речь идет о муниципалитетах Тасакорте, Сан-Борононе и некоторых районах муниципалитета Эль-Кардон.

В этой местности густые облака потенциально токсичных газов поднялись высоко в небо.

Служащие военного подразделения по чрезвычайным ситуациям занимаются измерением качества воздуха в пострадавших районах.

Правительство было вынуждено в очередной раз закрыть местный аэродром на несколько суток.

Потоки лавы из вулкана Кумбре-Вьеха соединились с океаном. Источник: YouTube

Ранее "Страна" сообщала, что на Канарских островах, где продолжается извержение вулкана Кумбре-Вьеха, дополнительно эвакуировали свыше 700 человек из-за продвижения потока лавы в северо-западном направлении. Покинуть свои дома пришлось части жителей в районе Лос-Льянос-де-Аридане.

Также мы писали, что потоки лавы из вулкана на испанском острове Ла-Пальма на Канарских островах разрушили еще несколько домов. Извержение дополнилось землетрясениями и вспышками молний.