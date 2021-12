На испанском острове Ла-Пальма регистрируют постепенное снижение активности вулкана, который активизировался еще в сентябре. Власти разрешили эвакуированным жителям возвращаться домой.

Об этом сообщает El País.

Научный комитет, следящий за извержением в Кумбре-Вьехе, обнаружил лишь небольшой поток лавы на поверхности.

Это дает надежду, что вскоре на испанском острове начнутся восстановительные работы. Согласно карте наблюдений спутников "Коперник" Европейского космического агентства, лава покрыла уже 1241 гектар территории и разрушила в общей сложности почти три тысячи зданий.

Однако, специалисты не исключают новую волну извержений и рекомендуют гражданам подождать до Рождества. Эксперты прекратят слежение, если "бездействие" вулкана продлится еще семь дней.

Сейчас жители острова возвращаются обратно, чтобы расчистить покрытые пеплом дома, но не остаются ночевать.

Científicos de INVOLCAN, minúsculos ante el tamaño del volcán, han realizado diversas tomas de muestras en el día de hoy / INVOLCAN scientists, tiny given the size of the volcano, have taken several samples today pic.twitter.com/33rQtEMutS

#ErupciónLaPalma



The #CumbreVieja 🌋eruption could well be close to ending



The 6⃣3⃣rd Monitoring product (situation as of 17 Dec at 19:38 UTC) shows 1,241.1 ha covered by the lava flow (+3.8 ha in ~3 days) and no new🏠destroyed#EMSR546 pic.twitter.com/x4vdWpMhrt