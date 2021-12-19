На испанском острове Ла-Пальма регистрируют постепенное снижение активности вулкана, который активизировался еще в сентябре. Власти разрешили эвакуированным жителям возвращаться домой.

Об этом сообщает El País.

Научный комитет, следящий за извержением в Кумбре-Вьехе, обнаружил лишь небольшой поток лавы на поверхности.

Это дает надежду, что вскоре на испанском острове начнутся восстановительные работы. Согласно карте наблюдений спутников "Коперник" Европейского космического агентства, лава покрыла уже 1241 гектар территории и разрушила в общей сложности почти три тысячи зданий.

Однако, специалисты не исключают новую волну извержений и рекомендуют гражданам подождать до Рождества. Эксперты прекратят слежение, если "бездействие" вулкана продлится еще семь дней.

Сейчас жители острова возвращаются обратно, чтобы расчистить покрытые пеплом дома, но не остаются ночевать.

Científicos de INVOLCAN, minúsculos ante el tamaño del volcán, han realizado diversas tomas de muestras en el día de hoy / INVOLCAN scientists, tiny given the size of the volcano, have taken several samples today pic.twitter.com/33rQtEMutS — INVOLCAN (@involcan) December 18, 2021

#ErupciónLaPalma



The #CumbreVieja 🌋eruption could well be close to ending



The 6⃣3⃣rd Monitoring product (situation as of 17 Dec at 19:38 UTC) shows 1,241.1 ha covered by the lava flow (+3.8 ha in ~3 days) and no new🏠destroyed#EMSR546 pic.twitter.com/x4vdWpMhrt December 18, 2021

Comenzamos @BDCanariasTV con esta imagen en directo del volcán de Cumbre Vieja que ya lleva 48 horas consecutivas sin signos de actividad



Si los parámetros se mantienen 10 días como hasta ahora, podríamos hablar del final de la erupciónhttps://t.co/oPdJ5H6S6l pic.twitter.com/TMK5eqAI95 — RTVC (@RTVCes) December 16, 2021

Напомним, 19 сентября, на испанском острове Пальма, расположенном в Канарском архипелаге в Атлантическом океане, началось извержение вулкана. В этой местности была повышенная сейсмическая активность.

Состоянием на конец сентября извержение вулкана Кумбре Вьеха на испанском острове Ла-Пальма усилилось. Тогда были разрушены почти 900 зданий, раскаленная лава покрыла более 17 гектаров земли и добралась до океана.

Уже в середине октября на Канарских островах дополнительно эвакуировали свыше 700 человек из-за продвижения потока лавы в северо-западном направлении.