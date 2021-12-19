На Ла-Пальме постепенно снижается активность вулкана. Фото: nv.ua

На испанском острове Ла-Пальма регистрируют постепенное снижение активности вулкана, который активизировался еще в сентябре. Власти разрешили эвакуированным жителям возвращаться домой. 

Об этом сообщает El País.

Научный комитет, следящий за извержением в Кумбре-Вьехе, обнаружил лишь небольшой поток лавы на поверхности.

Это дает надежду, что вскоре на испанском острове начнутся восстановительные работы. Согласно карте наблюдений спутников "Коперник" Европейского космического агентства, лава покрыла уже 1241 гектар территории и разрушила в общей сложности почти три тысячи зданий.

Однако, специалисты не исключают новую волну извержений и рекомендуют гражданам подождать до Рождества. Эксперты прекратят слежение, если "бездействие" вулкана продлится еще семь дней.

Сейчас жители острова возвращаются обратно, чтобы расчистить покрытые пеплом дома, но не остаются ночевать.

Напомним, 19 сентября, на испанском острове Пальма, расположенном в Канарском архипелаге в Атлантическом океане, началось извержение вулкана. В этой местности была повышенная сейсмическая активность. 

Состоянием на конец сентября извержение вулкана Кумбре Вьеха на испанском острове Ла-Пальма усилилось. Тогда были разрушены почти 900 зданий, раскаленная лава покрыла более 17 гектаров земли и добралась до океана.

Уже в середине октября на Канарских островах дополнительно эвакуировали свыше 700 человек из-за продвижения потока лавы в северо-западном направлении.

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