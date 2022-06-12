Министр обороны Алексей Резников в интервью журналу The Economist упрекнул Европу, что та "либо не совсем понимает, что происходит, либо понимает, но устала и смирилась с гибелью украинцев".

"Для Франции и Германии Украина является раздражающим препятствием на пути к комфортной жизни", - заявил Резников. Он признался, что после переговоров с коллегами из Берлина и Парижа может "бросить несколько довольно отборных слов" (то есть выругаться).

Украинские потери сейчас составляют в среднем 100-200 человек в день.

"Нам нужна помощь, причем быстро, потому что цена любой задержки измеряется украинской кровью", - заявил Резников.

Министр также сказал, что обещанные США и Британией РСЗО должны прибыть "возможно, через неделю, возможно, через две". И что надо больше таких систем и в более сжатые сроки.

"Судя по всему, с поставками западных вооружений все действительно не гладко", - комментирует Telegram-канал "Политика Страны".

Ранее мы писали, что советник главы Офиса президента Алексей Арестович находится в бешенстве из-за медлительности Запада в поставках оружия Украине.

Война в Украине продолжается уже 109-й день. "Страна" следит за происходящим 12 июня в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 108-го дня войны. В этот день украинские войска продолжили оказывать сопротивление в Северодонецке. Губернатор Луганщины Сергей Гайдай заявил, что противник контролирует большую часть города. А Генштаб сообщал, что ВСУ противостоят штурму не только в промзоне Северодонецка, но и в районе Метелкино - восточной окраины города. Представители украинской власти проинформировали о существенных потерях в рядах ВСУ в ходе войны. На этом фоне бывший госсекретарь США Генри Киссинджер заявил, что РФ "потерпела стратегическое поражение".

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала о главных сценариях, по которым могут развиваться события в Украине.