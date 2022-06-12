Россия нарушила Будапештский меморандум, поэтому Запад имеет право подарить Украине ядерные боеголовки, чтобы защитить свою независимость.

Об этом заявил в эфире "Эспрессо" польский депутат Европарламента Радослав Сикорский.

"После того, как в 1994 году по Будапештскому меморандуму Украина отдала свой ядерный потенциал и на замену стала независимой страной в границах, установленных со времен СССР, РФ нарушила этот меморандум и поэтому Запад может предоставить возможность Украине защитить свою независимость", - сказал депутат.

Будапештский меморандум подписали в 1994 году Украина, Россия, США и Британия. Там прописывались гарантии безопасности Украине после отказа от ядерного оружия.

Ранее мы писали, что в США исключили поставки ядерного оружия в Украину.

Также "Страна" сообщала, что в России пригрозили США стратегическим ядерным ударом.

Война в Украине продолжается уже 108-й день. "Страна" следит за происходящим 11 июня в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 107-го дня войны. Генштаб сообщил, что противник пытается установить полный контроль над Северодонецком и заблокировать украинские подразделения. Вероятно, речь идет о промзоне предприятия "Азот". Был поток новостей по оружию для Украины - в разных аспектах этого вопроса. В западных СМИ продолжаются публикации о том, что поддержка Украины на Западе обрастает трещинами.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала о главных сценариях, по которым могут развиваться события в Украине.