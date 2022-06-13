Ракетные обстрелы Украины не прекращаются, самая сложная ситуация сейчас на востоке Украины.

Об этом рассказал президент Украины Владимир Зеленский в совместном разговоре с президентом Польши Анджем Дудой и президентом Словакии Зузаной Чапутовой, сообщает пресс-служба президента.

Зеленский подчеркнул, что Польша и Словакия с первых дней войны помогают украинской армии и украинцам, которые были вынуждены уехать за границу.

"Спасибо Анджею Дуде и Зузане Чапутовой за эту важную поддержку и мощное адвокатирование в странах-членах ЕС евроинтеграционного движения Украины", - сказал глава государства.

Скриншот: Telegram/Zelenskiy / Official

Война в Украине продолжается уже 110-й день. "Страна" следит за происходящим 13 июня в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 109-го дня войны. В Северодонецке разрушили еще один мост через Северский Донец. Губернатор Луганщины Гайдай считает, что россияне усилят попытки захватить город в ближайшие дни. Арестович заявил, что если Путин победит и Украина окажется в его сфере влияния, то объединенная украинско-российская армия (и плюс белорусская) сможет захватить всю Европу.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала о последних событиях вокруг Украины.