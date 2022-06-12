Президент Украины Владимир Зеленский в своем ежевечернем обращении заявил, что в ударе по Чорткову Тернопольской области "не было тактического или стратегического смысла" и назвал случившееся террором. В связи с этим ракетным ударом упрекнул Запад, что Украине так и не предоставили современных систем ПВО.

Также президент рассказал, что оккупанты "давят в Северодонецке" и в направлении на Лисичанск, Бахмут и Славянск. Российская армия пытается завести на Донбасс резервные силы. Правда, Зеленский считает, что резервов у РФ мало, и она собирается бросить в бой слабо подготовленных срочников и "тех, кого собрали путем скрытой мобилизации".

Зеленский рассказал, что обратится за оружием и финансовой поддержкой в Американский еврейский комитет.

Еще президент заявил, что вопрос предоставления Украине статуса кандидата в члены ЕС зависит от "решительности некоторых европейских лидеров" - видимо, речь о странах, которые выступают против этого статуса.

Он добавил, что Британия в ближайшее время отменит пошлины на товары из Украины, того же ожидают от Австралии. Также скоро могут появиться сроки принятия таких решений от Швейцарии, Норвегии, Лихтенштейна, Исландии.

Война в Украине продолжается уже 109-й день. "Страна" следит за происходящим 12 июня в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 108-го дня войны. В этот день украинские войска продолжили оказывать сопротивление в Северодонецке. Губернатор Луганщины Сергей Гайдай заявил, что противник контролирует большую часть города. А Генштаб сообщал, что ВСУ противостоят штурму не только в промзоне Северодонецка, но и в районе Метелкино - восточной окраины города. Представители украинской власти проинформировали о существенных потерях в рядах ВСУ в ходе войны. На этом фоне бывший госсекретарь США Генри Киссинджер заявил, что РФ "потерпела стратегическое поражение".

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала о главных сценариях, по которым могут развиваться события в Украине.